Confundieron a mineros de Sinaloa con criminales rivales: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la principal línea de investigación sobre la privación de la libertad de trabajadores mineros en Concordia, Sinaloa, apunta a que fueron confundidos con integrantes de un grupo delictivo antagónico.

Durante la conferencia matutina de este martes 10 de febrero de 2026, el funcionario explicó que, de acuerdo con las declaraciones de cuatro detenidos, el ataque contra empleados de la empresa Vizsla Silver Corp no estuvo relacionado con extorsión, sino con un error de identidad cometido por una célula criminal.

García Harfuch señaló que no existían denuncias previas por cobro de piso o amenazas contra esta minera en particular. Reconoció, no obstante, que en otras regiones del país sí se han realizado detenciones por extorsión a empresas del sector.

“Vamos a tener más información y, por supuesto, más detenidos”, afirmó el secretario, al asegurar que la estrategia de seguridad se reforzará en la zona serrana de Sinaloa.

Lee más: Localizan a cinco mineros sin vida en Sinaloa dentro de fosa clandestina

Hallazgo de cuerpos en Concordia

Por su parte, la Fiscalía General de la República, a través de la FEMDO, confirmó el hallazgo de diez cuerpos en un predio de la localidad de El Verde, en el municipio de Concordia.

Del total de restos localizados el pasado lunes, cinco ya fueron identificados por sus familiares, lo que confirmó el fallecimiento de parte del grupo de mineros reportados como desaparecidos.

Las autoridades indicaron que continúan los trabajos periciales para identificar a las demás víctimas y determinar plenamente las circunstancias del crimen.

Zona de conflicto

La región de Concordia ha sido históricamente una zona de disputa criminal, debido a su orografía y a su ubicación estratégica. Autoridades federales reconocen que este tipo de hechos refleja la vulnerabilidad de trabajadores civiles en áreas donde operan grupos armados.

Lee más: Enero de 2026 registra la cifra de homicidios dolosos más baja en México desde 2016

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional reforzaron la vigilancia en la zona para permitir el avance de las investigaciones y garantizar la seguridad de los peritos y de la población.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para desarticular a la estructura criminal responsable y dar certeza a las familias de las víctimas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/