Domingo 15 de Febrero, 2026
Mineros de siete estados exigen justicia tras asesinato de compañeros en Sinaloa

Trabajadores mineros de siete entidades de México se movilizan para exigir seguridad y justicia tras el secuestro y ejecución de sus colegas en Sinaloa
15 febrero, 2026
Mineros exigen justicia y seguridad México

Mineros de siete estados del país exigieron justicia y mayor seguridad para el gremio, luego de la privación de la libertad de 10 trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver, en el municipio de Concordia, Sinaloa, el pasado 23 de enero.

De ese grupo, cinco trabajadores fueron hallados sin vida días después, lo que generó indignación y preocupación en el sector minero a nivel nacional.

Representantes del gremio señalaron que el caso evidenció la vulnerabilidad en la que laboran cientos de trabajadores en zonas serranas donde operan grupos delictivos. Advirtieron que la minería se desarrolla en regiones estratégicas que suelen ser disputadas por organizaciones criminales.

Durante las movilizaciones, los mineros demandaron:

  • Mayor presencia de fuerzas federales en corredores mineros.

  • Investigación exhaustiva para esclarecer los hechos.

  • Garantías de seguridad para trabajadores y empresas.

Indicaron que no se trata de un caso aislado, sino de un problema estructural que pone en riesgo la vida de quienes dependen de esta actividad económica.

El sector subrayó que la minería genera miles de empleos en distintas regiones del país, por lo que la violencia no solo afecta a las víctimas directas, sino a comunidades completas que dependen de esta industria.

Los manifestantes insistieron en que el Estado debe garantizar condiciones seguras para que la actividad minera continúe operando sin amenazas ni extorsiones.

