El sector minero exige justicia por la desaparición de los10 trabajadores en Sinaloa

Tras la desaparición de 10 mineros en la zona serrana de Cosalá, Sinaloa, así como la confirmación del hallazgo de los restos de al menos cinco de ellos, el sector minero en México se encuentra en alerta máxima. Diversas cámaras y asociaciones del gremio han alzado la voz para exigir a las autoridades estatales y federales una investigación expedita para exigir justicia de los trabajadores y el esclarecimiento de los hechos violentos que azotan la región.

En un desplegado en el que aparecen 12 logotipos de Cámaras y clústers mineros esas organizaciones destacaron el derecho de sus familias y de la comunidad minera “a obtener una resolución que trascienda a una simple estadística y se traduzca en justicia efectiva”.

Las organizaciones, entre las que se encuentran la Camimex, CANCHAM, WIM y CIMMGM señalaron que, ante la gravedad de esa situación, el sector minero unido “fija una postura estricta de observancia sobre el actuar de las instituciones de procuración de justicia”.

Líderes de la Cámara Minera de México (Camimex) señalaron que la inseguridad en los caminos rurales ha escalado a niveles críticos, comprometiendo no solo la integridad física del personal, sino también la operatividad de las inversiones extranjeras en el estado. El sector minero enfatizó que la falta de Estado de derecho en estas zonas vulnera uno de los motores económicos más importantes de la entidad.

Crisis de seguridad en zonas mineras de México

La situación en Sinaloa no es un hecho aislado, ya que el sector minero ha reportado incidentes similares en estados como Guerrero, Zacatecas y Sonora en años recientes.

Representantes legales de los afectados han solicitado que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga el caso, argumentando que la delincuencia organizada ha rebasado las capacidades locales. Mientras tanto, las familias de los 10 desaparecidos mantienen un plantón informativo a la espera de noticias oficiales sobre las labores de rescate en la zona de conflicto.

El gobierno de Sinaloa no ha emitido un pronunciamiento definitivo sobre las líneas de investigación, aunque se ha reforzado la presencia de la Guardia Nacional en los accesos principales a las minas de la zona para evitar nuevos incidentes contra el personal del gremio.

