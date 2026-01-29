10 mineros fueron privados de la libertad en, Concordia, Sinaloa

En Sinaloa, la privación ilegal de la libertad de mineros en el municipio de Concordia mantiene en alerta a autoridades y al sector industrial, luego de que se reportara la desaparición de diez trabajadores desde el pasado 23 de enero; el caso, difundido por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), vuelve a colocar a Sinaloa en el foco por la inseguridad en zonas productivas.

La AIMMGM informa que las víctimas son profesionales de la industria minera con trayectoria laboral reconocida, quienes permanecen desaparecidos desde hace cinco días. La asociación señala que ya solicitó de manera formal la intervención del gobierno estatal para que se activen las acciones necesarias que permitan su localización y regreso con vida.

Los hechos ocurren en el fraccionamiento donde se hospedaban empleados de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp, ubicado en Concordia, de acuerdo con versiones de familiares. Se reporta que un grupo armado ingresa al sitio durante la madrugada y se lleva por la fuerza a los trabajadores.

Entre los desaparecidos se encuentran ingenieros, personal operativo, un geólogo y guardias de seguridad. Al menos siete de los diez mineros son originarios de Hermosillo, Sonora; uno más es de Meoqui, Chihuahua, y del resto no se han difundido datos adicionales. Hasta el momento, no se ha establecido contacto con ninguno.

Familiares refieren que la empresa no habría presentado denuncia formal para evitar afectaciones a su imagen corporativa, situación que incrementa la presión social para que las autoridades estatales y federales intervengan de inmediato.

