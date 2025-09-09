Mineros son rescatados tras incidente en mina de Coahuila

La Secretaría de Gobierno de Coahuila informó que, a las 23:00 horas de este lunes, fueron rescatados, sanos y salvos los ocho mineros que permanecieron atrapados en una mina del ejido El Mezquite, en el municipio de Sabinas. El operativo se logró gracias a la coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales, que trabajaron de forma conjunta para garantizar la integridad de los trabajadores.

De acuerdo con el reporte oficial, ninguno de los mineros presentó complicaciones de salud al momento del rescate. No obstante, todos recibieron atención inmediata por parte del personal médico en el lugar y posteriormente fueron trasladados a la Clínica del IMSS en San Juan de Sabinas para una valoración más completa.

El incidente se originó a partir de una falla mecánica en el sistema de arrastre, específicamente en el malacate, lo que impidió que los trabajadores pudieran salir por sus propios medios. Desde el primer momento en que se detectó el problema, las autoridades comenzaron las labores de reparación que permitieron su liberación.

Las brigadas de Protección Civil estatal y municipal permanecieron en el sitio durante toda la emergencia, trabajando de manera coordinada con personal especializado en rescates subterráneos. Gracias a estas acciones, los ocho atrapados lograron salir sin mayores riesgos y bajo constante monitoreo de seguridad.

Se destacó que en todo momento se mantuvo comunicación con los trabajadores dentro del pozo, lo que permitió conocer su estado físico y anímico. Esto resultó fundamental para planear el operativo de rescate y mantener la calma entre familiares que aguardaban en el exterior.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado informó que los mineros contaban con prestaciones laborales, incluyendo seguridad social a través del IMSS, lo que facilitó su atención médica inmediata y la cobertura necesaria durante el proceso de valoración clínica.