Se forma “mini basurón” en la colonia Pueblo Nuevo

En la colonia Pueblo Nuevo, específicamente por las calles Revolución y Nayarit, en la capital del estado, se encuentra un “mini basurón”, formado entre una primaria y los mismos vecinos de la zona desde hace más de 4 semanas.

Todo inició, de acuerdo con los vecinos, cuando el plantel educativo, con nombre “Ignacio Allende”, inició arrojando ramas secas y conjuntos de basura detrás de la escuela. Pero cabe resaltar que el camión de recolección de basura no se llevaba estos desechos, por lo que los colonos dialogaron con la escuela para que, por favor, tomaran cartas en el asunto.

La primaria aseguró que esto le corresponde exclusivamente al municipio, pero ni Servicios Públicos Municipales la recoge, lo que ya está generando inconformidad y riesgos de contraer alguna enfermedad como consecuencia de la basura y los restos de desechos que permanecen en el “mini basurón”.

Esto inclusive puede afectar al alumnado, ya que los niños pueden contraer infecciones o resulta riesgoso el hecho de convivir con basura y desechos:

Además, el “mini basurón” se formó casi en el frente de una vivienda habitada, lo que resulta incómodo, molesto y hasta peligroso, vivir entre la basura, ramas secas y animales muertos, señalaron unas de las vecinas más afectadas:

“Yo le comenté al muchacho el conserje, que los de la basura no se la llevan así, que necesita ponerla en bolsas negras o hacer atados desde las ramas, porque así lo hacemos nosotros cuando podamos y no hay ningún problema, se la llevan. Pero el muchacho me dijo “ah, no se la llevan, pues voy a sacar más”; y efectivamente sacó más”, señaló una vecina