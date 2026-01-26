Ministros de la SCJN gastan casi 300 mil pesos en togas pese a críticas por austeridad

Documentos oficiales revelan que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adquirieron 12 togas por un total de 294 547 pesos a finales de 2025, en medio de un debate público por gastos considerados poco acordes con la austeridad republicana. La compra de vestiduras se suma a otras polémicas por erogaciones del máximo tribunal.

En medio de cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se dio a conocer que ministros del máximo tribunal adquirieron 12 togas con un gasto total de 294 547 pesos, según contratos públicos correspondientes a octubre de 2025.

El monto corresponde a seis togas diseñadas para sesiones ordinarias y otras seis para sesiones extraordinarias, con un costo unitario que oscila entre 22 000 y 24 000 pesos.

Este gasto beneficia a ministros como Hugo Aguilar, Estela Ríos, Giovanni Figueroa, Irving Espinosa, Arístides Guerrero y Sara Herrerías, quienes recibieron las vestiduras adquiridas. En contraste, las ministras Jasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz Ahlf no fueron incluidas en esta compra, pues ya contaban con togas previas desde la conformación de la antigua Corte.

La adquisición se realizó mediante dos adjudicaciones directas, por 134 467 pesos y 160 080 pesos respectivamente, a favor del proveedor Édgar Juan Hernández García, de acuerdo con los documentos oficiales.

La revelación de estos gastos se suma a otras erogaciones recientes de la Corte que han generado polémica pública, en medio de debates sobre transparencia y austeridad en el uso de recursos públicos por parte de los integrantes del Poder Judicial.

Autoridades del tribunal aún no han emitido una postura oficial sobre el caso, que se suma al escrutinio ciudadano sobre los criterios de gasto y las prioridades presupuestales del órgano máximo de justicia en México.

