“Miradas al Sur” celebra el talento artístico de BCS en FIC Los Cabos 2025

El Festival Internacional de Cine de Los Cabos (FIC LosCabos) 2025 invita al público a mirar más allá de la pantalla con su narrativa #BeyondTheScreen, que resalta historias, miradas y creadores que convierten el cine en una experiencia inmersiva y transformadora.

En su decimotercera edición, el festival presenta un nuevo espacio dedicado al talento local: Miradas al Sur, una muestra colectiva que reconoce la fuerza creativa que surge en Baja California Sur. La iniciativa destaca cómo la comunidad artística de la región interpreta el espíritu del festival a través de carteles que reflejan identidad, contemporaneidad y arraigo.

Del 10 al 14 de diciembre, en Puerto Los Cabos, Miradas al Sur exhibirá los trabajos de artistas sudcalifornianos que participan en esta edición. La muestra se convierte en un punto de encuentro entre cine, arte, identidad y expresión, y pone en diálogo los carteles con la experiencia cinematográfica, la música, el arte digital y la naturaleza, elementos que caracterizan a FIC LosCabos frente al Mar de Cortés.

Con esta propuesta, el festival reafirma su compromiso de visibilizar el talento regional, mostrando cómo la creatividad local contribuye a enriquecer la narrativa cinematográfica y a fortalecer la identidad cultural de Baja California Sur.