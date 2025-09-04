Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 4 de Septiembre, 2025
Miranda! confirma conciertos en México: La Paz, Acapulco y Mérida en octubre 2025

El dúo Miranda! regresa a México en octubre con shows en tres ciudades; boletos ya disponibles en línea.
Andrea Villarreal
4 septiembre, 2025
Foto: Redes sociales

El dúo argentino Miranda! anunció su esperado regreso a México con tres conciertos programados para octubre de 2025. La gira incluirá presentaciones en Acapulco, Mérida y La Paz, siendo esta última una de las más esperadas por los fans de Baja California Sur.

Concierto en La Paz

El show se llevará a cabo el domingo 19 de octubre de 2025 a las 21:00 horas en la Arena La Paz, ubicada en la zona central de la capital sudcaliforniana. La apertura de puertas será una hora antes.

Precios de boletos por zona (más comisión):

  • FAN: 2,645 pesos

  • VIP Plus: 2,300 pesos

  • VIP: 1,955 pesos

  • Platino: 1,725 pesos

  • Oro: 1,610 pesos

  • Plata: 1,265 pesos

  • Bronce: 920 pesos

Entradas disponibles en deboleto.mx.

Otros conciertos en México

El anuncio oficial

A través de sus redes sociales, Miranda! compartió con entusiasmo el anuncio de sus conciertos:

“Siiii, en octubre volvemos a México 🇲🇽 Lxs esperamos en Acapulco, Mérida y La Paz”.

Con más de dos décadas de trayectoria y éxitos como “Perfecta” y “Don”, el dúo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas ofrecerá shows llenos de energía y nostalgia para sus seguidores mexicanos.

