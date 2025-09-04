Miranda! confirma conciertos en México: La Paz, Acapulco y Mérida en octubre 2025
El dúo argentino Miranda! anunció su esperado regreso a México con tres conciertos programados para octubre de 2025. La gira incluirá presentaciones en Acapulco, Mérida y La Paz, siendo esta última una de las más esperadas por los fans de Baja California Sur.
Concierto en La Paz
El show se llevará a cabo el domingo 19 de octubre de 2025 a las 21:00 horas en la Arena La Paz, ubicada en la zona central de la capital sudcaliforniana. La apertura de puertas será una hora antes.
Precios de boletos por zona (más comisión):
-
FAN: 2,645 pesos
-
VIP Plus: 2,300 pesos
-
VIP: 1,955 pesos
-
Platino: 1,725 pesos
-
Oro: 1,610 pesos
-
Plata: 1,265 pesos
-
Bronce: 920 pesos
Entradas disponibles en deboleto.mx.
Otros conciertos en México
-
Acapulco – 17 de octubre, 21:00 horas, en el Forum Mundo Imperial. Boletos desde 690 hasta 2,530 pesos, disponibles en deboleto.mx.
-
Mérida – 18 de octubre, 21:00 horas, en el Foro GNP Seguros. Precios de 695 a 2,545 pesos, venta a través de eticket.mx.
El anuncio oficial
A través de sus redes sociales, Miranda! compartió con entusiasmo el anuncio de sus conciertos:
“Siiii, en octubre volvemos a México 🇲🇽 Lxs esperamos en Acapulco, Mérida y La Paz”.
Con más de dos décadas de trayectoria y éxitos como “Perfecta” y “Don”, el dúo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas ofrecerá shows llenos de energía y nostalgia para sus seguidores mexicanos.
