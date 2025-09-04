Miranda! confirma conciertos en México: La Paz, Acapulco y Mérida en octubre 2025

El dúo argentino Miranda! anunció su esperado regreso a México con tres conciertos programados para octubre de 2025. La gira incluirá presentaciones en Acapulco, Mérida y La Paz, siendo esta última una de las más esperadas por los fans de Baja California Sur.

Concierto en La Paz

El show se llevará a cabo el domingo 19 de octubre de 2025 a las 21:00 horas en la Arena La Paz, ubicada en la zona central de la capital sudcaliforniana. La apertura de puertas será una hora antes.

Precios de boletos por zona (más comisión):

FAN: 2,645 pesos

VIP Plus: 2,300 pesos

VIP: 1,955 pesos

Platino: 1,725 pesos

Oro: 1,610 pesos

Plata: 1,265 pesos

Bronce: 920 pesos

Entradas disponibles en deboleto.mx.

Otros conciertos en México

Acapulco – 17 de octubre, 21:00 horas , en el Forum Mundo Imperial . Boletos desde 690 hasta 2,530 pesos, disponibles en deboleto.mx.

Mérida – 18 de octubre, 21:00 horas , en el Foro GNP Seguros . Precios de 695 a 2,545 pesos, venta a través de eticket.mx. LEER MÁS: The Weeknd llega a CDMX en 2026: dos conciertos con Anitta de invitada



El anuncio oficial

A través de sus redes sociales, Miranda! compartió con entusiasmo el anuncio de sus conciertos:

“Siiii, en octubre volvemos a México 🇲🇽 Lxs esperamos en Acapulco, Mérida y La Paz”.

Con más de dos décadas de trayectoria y éxitos como “Perfecta” y “Don”, el dúo integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas ofrecerá shows llenos de energía y nostalgia para sus seguidores mexicanos.