El último adiós al pastor de BCS: La Paz despide al Obispo Emérito Miguel Ángel Alba Díaz

La capital sudcaliforniana se detuvo este miércoles 4 de febrero para honrar la memoria de su pastor más longevo. En primer lugar, los restos del obispo emérito Miguel Ángel Alba Díaz arribaron a la Catedral de Nuestra Señora de La Paz para su misa exequial. Asimismo, la carroza fúnebre fue recibida con una valla de honor formada por seminaristas y feligreses que, entre lágrimas y oraciones, escoltaron el féretro por la calle Independencia ante la mirada de cientos de personas congregadas en el Jardín Velasco.

Por otro lado, el legado de Alba Díaz trasciende las paredes de los templos. De hecho, desde su llegada en 2001, se convirtió en el prelado con mayor tiempo al frente de la diócesis paceña, impulsando la construcción del seminario y la formación de nuevas generaciones de presbíteros. Debido a esto, el padre Javier Martínez García, de Los Barriles, recordó con emoción que fue el obispo quien lo ordenó: “Marcó el corazón de muchas personas para bien; este es un tributo de oración y eucaristía”.

En cuanto a la ceremonia, los ritos fúnebres estuvieron cargados de simbolismo regional. Por ejemplo, se escucharon composiciones musicales que narraban su paso desde Oaxaca hasta las Californias, celebrando su vida sacerdotal. Incluso, la comunidad de la Virgen de Coquina participó con mojigangas tradicionales, una muestra de la sencillez y cercanía que el obispo siempre mantuvo con las expresiones populares de fe. Por lo tanto, la despedida no solo fue solemne, sino profundamente humana y colorida.

Voz crítica y corazón sudcaliforniano

Sin duda, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) reconoció no solo su labor como formador, sino su valentía para ser una voz crítica frente a los desafíos sociales de Baja California Sur. Por esta razón, en todos los templos del estado se colocaron pendones negros en señal de luto, agradeciendo su entrega ininterrumpida. No obstante, el sentimiento general entre los asistentes fue de esperanza, recordando que su fallecimiento el pasado 2 de febrero coincidió con la festividad de la Candelaria.

Igualmente, la masiva asistencia a la Catedral reflejó el impacto de un hombre que supo conectar con los sectores urbanos y rurales por igual. En resumen, Miguel Ángel Alba Díaz deja una diócesis fortalecida y una huella imborrable en la historia moderna de la entidad. Por consiguiente, su nombre quedará grabado junto al de los grandes constructores de la sociedad sudcaliforniana contemporánea. De esta manera, concluyó una etapa de casi un cuarto de siglo en la vida espiritual del estado.

Finalmente, tras la comunión y los últimos ritos, el féretro fue despedido entre aplausos prolongados. En conclusión, la Catedral de La Paz, que fuera su hogar y sede por 25 años, cerró sus puertas tras recibirlo por última vez como un símbolo de gratitud eterna. Con estas acciones, la feligresía de Baja California Sur comienza un periodo de duelo, pero también de reflexión sobre el vasto legado de su obispo emérito.

