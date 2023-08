Realizan misa en honor a los 5 jóvenes desaparecidos de Lagos de Moreno

En Lagos de Moreno, Jalisco, fue oficiada una misa en el Templo de Nuestra Señora de La Merced, como parte de las acciones para encontrar paz en torno a la desaparición de cinco jóvenes desde el viernes pasado; familiares, amigos y allegados pidieron con fe y esperanza para dar con el paradero de los chicos y de todos los desaparecidos.

Este lunes 14 de agosto, por la noche, algunos familiares habrían asegurado que los jóvenes fueron encontrados sin vida. No obstante, al mediodía del martes, la Fiscalía General de Jalisco rechazó esa versión, aunque sí confirmó haber localizado un segundo vehículo propiedad de los jóvenes, con un cuerpo calcinado. Se desconoce la identidad del hombre.

Posterior a la misa, los familiares volvieron a tomar las calles para exigir a las autoridades respuestas en torno a esta nueva desaparición de jóvenes en Jalisco.

Armando Olmeda Cuéllar papá de Roberto, padre de uno de los jóvenes, expresó en entrevista:

“Yo no ando buscando un culpable, yo ando buscando a mi hijo. Yo no tengo que hacer nada contra nadie. Yo ando buscando a mi hijo, eso es lo que quiero nada más… Si ahorita me lo traen, les digo yo gracias, que dios me los bendiga y nos vamos yo y él a mi casa”.