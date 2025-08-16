Miss Guerrero detenida en la Autopista del Sol por portación de arma de fuego

Miss Guerrero 2024, identificada como Isidora ‘N’, fue detenida por la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en un filtro de revisión instalado sobre la Autopista del Sol, a la altura de la caseta de peaje de La Venta, en el acceso al puerto de Acapulco.

De acuerdo con el informe oficial, la reina de belleza de 25 años viajaba en una camioneta Dodge Durango blanca, acompañada por un hombre que se identificó como su escolta. Durante la inspección, los elementos localizaron en la cajuela un arma de fuego de uso exclusivo del ejército, cuya posesión no pudo ser acreditada por ninguno de los ocupantes.

Tras el hallazgo, tanto Miss Guerrero como su acompañante fueron asegurados y trasladados al Ministerio Público Federal en Acapulco, dependiente de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se determinará su situación jurídica en un plazo máximo de 48 horas.

Fuentes de seguridad señalaron que el operativo en la Autopista del Sol forma parte de las acciones para reforzar la vigilancia en los accesos carreteros al puerto, debido al aumento de ilícitos relacionados con el tráfico de armas y drogas.

La joven, originaria de Acapulco, es licenciada en Derecho y estudiante de gastronomía. En septiembre de 2024, fue elegida para representar a su estado en el certamen nacional de Miss México 2025, donde su participación generó gran expectativa.

En la conferencia posterior al operativo, los agentes informaron que el arma incautada será enviada a peritaje para confirmar su origen y determinar las sanciones correspondientes, dado que se trata de un artefacto prohibido para uso civil.

Mientras tanto, la Fiscalía mantiene bajo resguardo a la representante de belleza y a su escolta, quienes permanecerán bajo investigación por la presunta portación ilegal de un arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

