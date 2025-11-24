Miss Jamaica 2025 en UCI: Raúl Rocha Cantú revela estado de salud de Gabrielle Henry

Gabrielle Henry, Miss Jamaica 2025, se encuentra bajo atención especializada tras haber sufrido una brutal caída durante los Preliminares de Miss Universo 2025. La concursante de 28 años fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) luego de que su salud se complicara, pasando de estar estable a reportarse como grave.

A pesar de la preocupación generada entre sus seguidores y familiares, el presidente de Miss Universo ha ofrecido recientemente un informe que indica una evolución favorable.

Contexto

El suceso ocurrió el 19 de noviembre en el Impact Arena de Bangkok, Tailandia, durante la prueba de Vestidos de Gala. Gabrielle Henry desfilaba con gracia cuando, en un mal paso, se acercó demasiado al borde del escenario y cayó desde una altura considerable, un momento captado por los asistentes.

El equipo médico tuvo que inmovilizar a la concursante y trasladarla de urgencia al Hospital Paolo Rangsit para recibir atención. La Organización Miss Jamaica confirmó al día siguiente que Henry no podría continuar en la competencia, pero reportó inicialmente que se encontraba estable.

Complicaciones y el estado de salud

Lamentablemente, días después del accidente, su salud se complicó, lo que motivó su ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde los médicos recomendaron una supervisión minuciosa de al menos siete días. Las lesiones confirmadas incluyen un trauma craneal, además de cortes en la barbilla y en un pie.

Aunque los médicos descartaron fracturas, la situación de la reina de belleza ha generado gran inquietud. Su hermana, la doctora Phylicia Henry-Samuels, compartió que “La recuperación no ha sido tan buena como se esperaba”, lo que aumentó la alarma pública.

El presidente de Miss Universo actualiza sobre su evolución

Recientemente, Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, emitió un comunicado para actualizar el estado de la oftalmóloga. Rocha Cantú, quien asistió personalmente a Henry tras el accidente, aclaró que el hermetismo se debió al respeto por la privacidad de la familia.

El informe médico más reciente compartido por el presidente de la organización confirma que la doctora Gabrielle Henry goza de buena salud. Por ello, se espera que pronto sea dada de alta del hospital tailandés donde se encuentra.

La familia y la Organización Miss Universe Jamaica han insistido en solicitar respeto y plegarias o “buenos deseos” para la pronta recuperación de Gabby, como la llaman de cariño. Asimismo, han pedido evitar la difusión de rumores que puedan agravar este difícil momento.