Video: Mexicana Fátima Bosch denuncia insultos de directivo en Miss Universo 2025 en Tailandia

La mexicana Fátima Bosch, representante de México en el certamen Miss Universo 2025, denunció haber sido insultada por un alto directivo del concurso durante una reunión oficial celebrada en Bangkok, Tailandia. El hecho ha generado controversia internacional y apoyo masivo hacia la modelo.

De acuerdo con medios como El Financiero y RÉCORD, el altercado ocurrió cuando Nawat Itsaragrisil, empresario tailandés vinculado al certamen y presidente de Miss Grand International, le habría hecho comentarios despectivos, llamándola “idiota” y “estúpida” frente a otras concursantes. La discusión surgió presuntamente por desacuerdos en torno a las actividades promocionales que la mexicana debía cumplir en el país asiático.

Tras el incidente, Fátima Bosch abandonó la reunión acompañada por varias representantes que mostraron solidaridad. En redes sociales, la modelo declaró: “Me llamó estúpida. Como mujeres merecemos respeto; estoy aquí representando a mi país, no a su organización”.

Su declaración, replicada por medios internacionales, encendió el debate sobre el trato a las concursantes en los certámenes de belleza.

La organización Miss Universo emitió un comunicado en el que aseguró que “garantizará un entorno seguro y profesional para todas las participantes”. Hasta el momento, no se ha informado de sanciones contra Itsaragrisil, aunque diversas figuras públicas han exigido una disculpa formal y una revisión de su participación dentro del evento.

El concurso Miss Universo 2025 continúa con su programación en Tailandia, mientras Fátima Bosch se mantiene como una de las favoritas del público, símbolo de dignidad y empoderamiento femenino ante las agresiones verbales que denunció.