Miss Universo cierra oficinas en México tras denuncias de ataques políticos

La organización de Miss Universo anunció el cierre de sus oficinas en México, una decisión que marca un punto de quiebre en su relación con el país y que responde, según su versión, a una serie de presiones y ataques de carácter político que complicaron su operación local.

El anuncio se da en medio de un clima de confrontación pública que, de acuerdo con la organización, derivó en señalamientos, desinformación y un ambiente adverso que afectó directamente la planeación y ejecución de sus actividades en territorio mexicano, uno de los mercados históricamente más relevantes para el certamen.

La decisión no implica la salida definitiva del concurso del país, pero sí una pausa administrativa que impacta en la coordinación de eventos, alianzas comerciales y procesos internos relacionados con la marca Miss Universo en México, donde el certamen ha tenido fuerte presencia mediática y cultural por décadas.

Desde la organización se ha insistido en que el certamen es un proyecto de carácter internacional, enfocado en el empoderamiento femenino y el entretenimiento, y que no debe ser utilizado como instrumento de disputa política ni de confrontación ideológica.

El cierre de oficinas también abre interrogantes sobre el futuro de la representación mexicana en el concurso, así como sobre la logística de próximas ediciones nacionales, que podrían reorganizarse desde otros países o bajo esquemas distintos de operación.

El caso ha provocado diversas reacciones en la opinión pública, con posturas encontradas sobre el impacto que los factores políticos pueden tener en eventos culturales y de entretenimiento de alcance internacional.

