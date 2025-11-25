Miss Universo 2025 suma otras dos baja: Miss Estonia revela momento indecente antes de renunciar

Miss Universo 2025 continúa sumido en una profunda controversia, con los escándalos acaparando los titulares por encima de los logros y alegrías del certamen. Varias candidatas han decidido renunciar a su título debido a la falta de claridad y transparencia en lo que se supone es un concurso serio y respetable. La segunda en sumarse a esta decisión fue Brigitta Schaback, Miss Estonia, quien abandonó el título como apoyo a su compañera y por lealtad a sus propios principios.

La renuncia de estas delegadas refleja una gran decepción con los últimos acontecimientos, coincidiendo en que sus valores ya no van en la misma dirección que la organización.

La postura de Miss Costa de Marfil ante el fraude

Primero fue Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, quien hizo pública su dimisión a través de sus redes sociales. Yacé renunció al título de representante de su país con el argumento de que debe mantenerse fiel a sus convicciones éticas. La modelo indicó que pilares como el respeto, la dignidad, la excelencia e igualdad de oportunidades son los más sólidos que la guían.

Esta decisión, que incluye su retiro definitivo de cualquier actividad afiliada al Comité de Miss Universo, ha sido asociada al triunfo de Fátima Bosch. El certamen, celebrado en Bangkok, ha sido objeto de especulaciones de fraude desde la coronación de Bosch. La renuncia de Yacé, quien también se desvinculó del título de Miss Universo África y Oceanía 2025, fue vista por muchos internautas como un signo de desacuerdo con los resultados.

El “momento indecente” revelado por Miss Estonia

La dimisión de Brigitta Schaback se conoció después de la de Yacé. Sin embargo, la exrepresentante de Estonia se atrevió a hacer una fuerte revelación sobre un “terrible episodio” ocurrido en el certamen. En sus historias de Instagram del Martes, 25 de Noviembre , Schaback relató un suceso que también describió Camila Vitorino , Miss Portugal, en un comunicado.

Apoyo entre delegadas y negación a la organización

Schaback mencionó que, lamentablemente, el comentario de Bucaro no fue una confusión y decidió alzar la voz en defensa de la igualdad y libertad de las mujeres. La modelo explicó que, debido a los “demasiados escándalos” ocurridos, se le había pedido apoyar a la organización internacional de MU, indicación que rechazó, lo cual motivó su renuncia al título.

Brigitta Schaback expresó su total apoyo a Olivia Yacé, a quien se refirió como “Reina”, un gesto interpretado como un reconocimiento no oficial a su valía en el certamen. Schaback continuará con su labor social a favor del empoderamiento femenino, pero de manera independiente y completamente alejada de la organización de Miss Universo. La exjuez del certamen, Omar Harfouch, también había renunciado previamente, denunciando el presunto fraude en la selección de la ganadora.