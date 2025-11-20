Miss Universo 2025: fecha y horario oficial para ver la gala en México

El certamen de Miss Universo 2025 está a punto de celebrarse y, como cada año, millones de espectadores alrededor del mundo se preparan para seguir de cerca la gala que coronará a la nueva reina de belleza. La organización confirmó que la edición de este año tendrá lugar el 20 de noviembre de 2025, con una producción que promete superar a las anteriores gracias a una propuesta escénica reforzada, innovaciones tecnológicas y un foco renovado en las causas sociales impulsadas por las candidatas.

Horario para México y América Latina

La transmisión para México comenzará a las 19:00 horas (tiempo del Centro), horario que también aplicará para estados como CDMX, Estado de México, Puebla, Hidalgo y Morelos. En otras regiones del país, como el Pacífico (Baja California Sur, Sonora, Sinaloa), la emisión iniciará a las 18:00 horas, mientras que en el sureste (Quintana Roo) se verá a las 20:00 horas.

En general, toda América Latina recibirá la gala en horario de tarde-noche, lo que permitirá que audiencias masivas sigan la cobertura completa, desde la alfombra roja hasta la coronación.

Miss Universo 2025 reunirá a más de 80 representantes internacionales, quienes competirán en etapas como traje de baño, traje típico, vestido de noche, entrevistas y mensaje social. La organización mantiene su enfoque en la diversidad, inclusión y liderazgo femenino, priorizando historias personales y proyectos con impacto comunitario.

La representante de México llega con una preparación sólida y ha generado gran expectativa entre especialistas. Su desempeño en preliminares, pruebas de oratoria y sesiones fotográficas ha sido bien recibido, y algunos consideran posible que avance hasta las rondas finales.

Aunque no se han revelado todas las plataformas oficiales, se prevé que la gala sea transmitida por cadenas internacionales y servicios de streaming disponibles en América Latina.

A días del certamen, la conversación digital continúa creciendo. Predicciones, análisis y tendencias en redes sociales señalan que Miss Universo 2025 podría convertirse en una de las ediciones más comentadas de la última década.