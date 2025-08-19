Con el programa “Mi Mochila Tafer”, 122 estudiantes reciben apoyo escolar en Los Cabos

Un total de 122 hijos de colaboradores del Hotel Garza Blanca recibieron mochilas equipadas con útiles escolares completos, como parte del programa “Mi Mochila Tafer”. Este apoyo busca aliviar la economía familiar en el regreso a clases.

El gerente de Recursos Humanos, Carlos Enciso, explicó que el beneficio incluye a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria. Subrayó que todos los hijos de colaboradores en edad escolar tienen derecho a recibirlo.

“En esta ocasión entregamos a 122 niños. Para nosotros es un gran gusto llevar este beneficio a las familias y ver el rostro de satisfacción de los niños y jóvenes, porque saben que la empresa en la cual colaboran sus padres tiene sensibilidad hacia sus familias”, señaló.

Uno de los beneficiarios fue Francisco Gómez García, padre de dos niños de primaria, quien destacó que este tipo de acciones no solo ayudan en lo económico, sino también en la motivación de los estudiantes.

“Es un gran apoyo, no solamente en lo monetario, sino también para que los niños sigan estudiando y se esfuercen en lo académico. Estamos orgullosos: obtuvieron un buen promedio, fueron reconocidos entre los 11 mejores y además son niños felices, saludables y comprometidos con su educación”, compartió.

Durante la convivencia, las niñas y niños asistieron con sus familias a un desayuno. También se reconoció a quienes obtuvieron los promedios más destacados.

Con estas acciones, Grupo Tafer reafirma su compromiso de impulsar la educación y brindar más oportunidades a las familias de sus colaboradores, a través de su catálogo de beneficios.

