Inicia entrega de mochilas y útiles escolares para más de 2,500 niños en Cabo San Lucas

Con el objetivo de apoyar la economía familiar y garantizar que la niñez cuente con las herramientas necesarias para estudiar, el XV Ayuntamiento de Los Cabos, que preside Christian Agúndez Gómez, inició en Cabo San Lucas la entrega del programa “Útiles con Cambio”, a través de la Dirección Municipal de Atención Ciudadana.

La primera jornada se realizó en la colonia Las Palmas y en la colonia Leonardo Gastélum Villalobos, donde más de 2 mil 500 niñas y niños recibieron mochilas y útiles escolares para comenzar el ciclo académico en mejores condiciones.

En su mensaje, el alcalde Christian Agúndez subrayó que la educación es una prioridad para el Ayuntamiento:

“Hoy estamos apoyando a las familias de la colonia Las Palmas y sus alrededores. Lo importante es que ninguna niña o niño tenga un pretexto para dejar de estudiar; en esta primera entrega fueron alrededor de 2 mil 500 niñas y niños beneficiados, y sin duda serán muchos más en el transcurso de los días”.

El alcalde agradeció la presencia de la delegada de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe, del I regidor José Manuel Larumbe Pineda, de la síndica municipal Nélida Alfaro Rosas, así como del personal de la XV Administración que participa en este esfuerzo.

Por su parte, el director de Atención Ciudadana, José Manuel Guerrero Avilés, señaló que el programa “Útiles con Cambio” se enfoca en colonias con mayor necesidad del municipio:

“Estamos contentos de estar aquí, donde podemos ver la respuesta de la ciudadanía y también la atención del presidente a sus necesidades, enfocado en apoyar la economía de las familias y al mismo tiempo impulsar la educación en Los Cabos”.

Con este programa, el Gobierno de Los Cabos reafirma su compromiso con la educación y el bienestar de la niñez, consolidando una transformación social que coloca a las infancias en el centro del desarrollo municipal.

