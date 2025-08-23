Capturan a El Mocho, presunto cabecilla del atentado terrorista en Cali, Colombia

En una operación coordinada entre el Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía, fue capturado El Mocho, identificado como Dionar Mancilla Flórez, presunto cabecilla de las milicias urbanas del grupo Jaime Martínez en Cali, Colombia. Las autoridades lo vinculan con el atentado terrorista ocurrido frente a la base aérea Marco Fidel Suárez que dejó seis personas muertas y 79 heridas.

De acuerdo con información oficial, El Mocho era el encargado de coordinar las milicias urbanas del Frente Jaime Martínez, parte de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), bajo las órdenes de alias Iván Mordisco. Su captura se considera un golpe a la estructura criminal en el Valle del Cauca y en el municipio de Jamundí.

El atentado terrorista frente a la base aérea Marco Fidel Suárez ocurrió alrededor de las 2:50 de la tarde del 21 de agosto, cuando un camión cargado con explosivos detonó. Entre las víctimas mortales se encuentran una mujer embarazada, un menor de edad y un taxista.

Fuentes de inteligencia señalan que El Mocho habría coordinado acciones con explosivos contra la población civil y la fuerza pública, además de estar vinculado a asesinatos selectivos en las comunas 14 y 1 de Cali y al reclutamiento forzado de menores en barrios del Distrito de Aguablanca, como Manuela Beltrán, Mojica, Llano Verde y El Ballado.

Las autoridades también indican que El Mocho habría dirigido extorsiones a comercios y expendios en Cali, así como planificado secuestros y otras extorsiones en sectores del sur de la capital del Valle y de Aguablanca.

Alias El Mocho tenía en su contra la orden de captura Nº 98 del 13 de agosto de 2025, emitida por el Juzgado 101 Penal Municipal de Control de Garantías Ambulante de Buga. Los delitos que se le imputan incluyen concierto para delinquir, terrorismo, homicidio y tentativa de homicidio.

Con esta captura, las Fuerzas Militares y de Policía consideran que se debilita la capacidad operativa y de intimidación del grupo terrorista Jaime Martínez en el Valle del Cauca y suroccidente de Colombia, aunque continúan las operaciones para localizar a otros cabecillas de la estructura vinculada a redes de narcotráfico.

Por otro lado, la Fiscalía confirmó que dos hombres también fueron detenidos tras el atentado en Cali y serán presentados ante un juez de control de garantías. Uno de ellos, alias “Sebastián”, es señalado como presunto responsable directo del ataque, cuyo esclarecimiento ayudará a confirmar la cadena de mando del grupo terrorista Jaime Martínez.

Las investigaciones preliminares refuerzan que las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) mantienen capacidad operativa en zonas urbanas del Valle, y que la captura de El Mocho constituye un paso clave para frenar nuevas acciones violentas en la región.