México impulsa nuevo modelo universal contra el cáncer de mama con mil mastógrafos y 20 centros

El gobierno federal presentó el nuevo “Modelo para la Atención Universal del Cáncer de Mama“, una estrategia que busca fortalecer la promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad en todo el país.

Con la adquisición de mil nuevos mastógrafos y la meta de realizar 8.9 millones de estudios al año, se espera reducir de manera significativa la mortalidad femenina para el año 2027.

El Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama incluirá la creación de 20 centros de diagnóstico

Secretaría de Salud (SSA) presentó el “Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mama”, un plan basado en cinco estrategias clave:

La promoción de la salud,

La prevención de factores de riesgo,

La detección oportuna,

El diagnóstico ágil

El tratamiento continuo.

Es por ello que tiene como objetivo reducir la mortalidad del cáncer de mama para 2027, incluyendo la adquisición de mil mastógrafos y la creación de 20 centros de diagnóstico especializados.

A su vez, busca reforzar la cultura de prevención y de detección oportuna. Esto con la esperanza de que ninguna mujer tenga que esperar más de 30 días desde la sospecha al diagnóstico.

Una estrategia necesaria para mejorar la salud de la población

La elevada frecuencia de este tipo de cáncer, la falta de equidad en la atención, los retrasos en diagnóstico y tratamiento hacían urgente un modelo integral que abarque desde la prevención hasta la atención especializada.

Con el propósito de atender estas necesidades, este nuevo modelo representa un paso importante hacia la atención integral en México.

Sin embargo, el éxito dependerá de la implementación, seguimiento y capacidad del sistema para llevar el modelo a todas las mujeres de la nación.