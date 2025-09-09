¿Qué modelos de iPhone se podrán actualizar al iOS 26?
El lanzamiento oficial de iOS 26 en México marca un evento importante para los usuarios de Apple, coincidiendo con la esperada llegada de los nuevos modelos de iPhone, incluidos el iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max y el iPhone Air.
Este renovado sistema operativo trae consigo características innovadoras como Liquid Glass y una versión avanzada de Apple Intelligence, la cual estará disponible para los dispositivos más recientes.
A continuación, la lista completa y oficial de los dispositivos iPhone que se actualizarán a iOS 26:
- iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max
- iPhone SE (2ª y 3ª generación)
- iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max y 12 mini
- iPhone 13, 13 Pro, 13 Pro Max y 13 mini
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max
- iPhone 16, 16e, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max
- iPhone 17, 17 Pro y 17 Pro Max
- iPhone Air
¿Cuándo Llega iOS 26 a México?
Las novedades de iOS 26, con Liquid Glass y otras funcionalidades, estarán disponibles para su descarga en México a partir del 15 de septiembre de 2025. Esta fecha coincide estratégicamente con la proximidad de la venta de los nuevos iPhone 17 y iPhone Air, que saldrán al mercado el 19 de septiembre de 2025.
Los precios de estos nuevos dispositivos en México oscilarán entre los 19,999 y los 50,999 pesos.
