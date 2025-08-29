Modernización avanza en Puerto de Pichilingüe

El Gobierno de Baja California Sur informó que este jueves se inauguraron la primera y segunda etapa de modernización del Puerto de Pichilingüe, proyecto que representa una inversión superior a 156 millones de pesos y que marca un paso histórico en la consolidación de infraestructura portuaria en la entidad.

De acuerdo con la API BCS, los trabajos concluidos forman parte de un plan integral que busca fortalecer la competitividad del Puerto de Pichilingüe como punto estratégico de desarrollo económico y social para la región. Además, se puso en marcha la tercera etapa del proyecto, que continuará durante los próximos meses.

Las obras contemplan la modernización de instalaciones, optimización de áreas de carga y descarga, así como mejoras en la conectividad portuaria. Con ello, se espera incrementar la capacidad operativa del puerto y generar beneficios directos a la economía local.

La autoridad estatal señaló que la participación de la API BCS, encabezada por Narciso Agúndez Gómez, ha sido clave para impulsar este proyecto, cuyo objetivo es consolidar a Baja California Sur como un referente en infraestructura portuaria.

El Puerto de Pichilingüe ha sido identificado como un polo estratégico no solo para la actividad comercial, sino también para el desarrollo turístico, lo que lo convierte en un motor de crecimiento con impacto en distintas áreas productivas del estado.

La inversión aplicada en estas primeras etapas busca garantizar un modelo de operación eficiente y con visión a largo plazo, capaz de responder a la demanda futura de transporte marítimo.