Modificarán cuatro rutas de peseros en La Paz

Como parte del nuevo Sistema Municipal de Transporte de La Paz, cuatro rutas de peseros sufrirán modificaciones próximamente. La presidenta municipal, Milena Quiroga Romero, enfatizó que el propósito es ampliar y eficientar el servicio que se ofrece a la población.

De las rutas que tendrán cambios, tres operan en la parte norte de la ciudad y una en la parte sur. De acuerdo con la alcaldesa, actualmente estas se encuentran incompletas y no atienden las necesidades de movilidad de los habitantes de esas zonas.

“Son tres que van acá en Ciudad del Cielo, en El Pedregal, en El Panteón, que corren por 5 de Mayo hacia el norte hacia Laguna Azul, la Márquez de León, La Ladrillera; todas estas, y también hacia este otro lado que es el Pedregal del Cortés y la zona centro. Esas son tres rutas; y la cuarta es una ruta que va hacia el sur, por allá por Álamos, por Paraíso del Sol”, declaró.

Aseguró que para realizar esta planeación se tomaron en cuenta diversos factores y se realizaron los análisis pertinentes. Destacó que, además, una vez que entren en funcionamiento se estarán evaluando los resultados y la forma en la que operan para determinar si requieren una nueva actualización.

“Se hizo el estudio de transporte público que tiene que ver con un estudio de orígenes y destinos, es decir, se hizo el análisis en todo el transporte público y se hizo un análisis en dónde se sube la gente y a dónde va, dependiendo las edades y todo. Entonces en base a eso fue que se decidieron estas rutas junto con con los elementos de Tránsito, que ellos saben más o menos el pulso del transporte público, y se hizo esta propuesta”, dijo.

Quiroga Romero comentó que el sistema de transporte público actual no toma en cuenta la manera en la que ha crecido la ciudad, y eso es algo que se busca contrarrestar con esta modernización. Además de los pasajeros, aseguró que los concesionarios también se verán beneficiados, pues, al no empatarse las rutas, no se pelearán por el pasaje.

