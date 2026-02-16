Instalarán módulo de vacunación contra el sarampión en Palacio Municipal de Los Cabos

La Dirección Municipal de Salud, en coordinación con la Secretaría de Salud de Baja California Sur, instalará un módulo de vacunación contra el sarampión el próximo 19 de febrero en Palacio Municipal, con horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

La jornada está dirigida principalmente a personas de entre 12 y 49 años que no cuenten con su vacuna de refuerzo contra el sarampión. En el caso de menores de 12 años, deberán acudir conforme a lo establecido en el esquema nacional de vacunación.

El director municipal de Salud, Juan Carlos Costich Pérez, explicó que actualmente el biológico contra el sarampión se aplica en centros de salud y unidades médicas familiares en el turno matutino, en el mismo horario. Además, adelantó que próximamente se realizarán jornadas de vacunación en plazas comerciales durante los fines de semana para ampliar la cobertura.

“Ahorita el biológico se está aplicando desde las unidades médicas como los centros de salud o unidades médicas familiares en el turno matutino de 8 de la mañana a 2 de la tarde. En conjunto con las autoridades sanitarias en Palacio Municipal el 19 de febrero se instalará un módulo de aplicación de la vacuna contra el sarampión. Recordar que los refuerzos son en el grupo de edad de 12 a 49 años; menores de 12 van de acuerdo a su esquema”, detalló.

Estas acciones de refuerzo de vacunación en Los Cabos se implementan luego de que la Secretaría de Salud estatal confirmara un caso positivo de sarampión en Cabo San Lucas en una niña de seis años. El diagnóstico fue emitido tras los análisis realizados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP), lo que activó los protocolos de vigilancia epidemiológica para evitar la propagación del virus en el municipio.

