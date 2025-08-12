Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Nacional

Vivienda del Bienestar: ubica aquí los módulos de la Conavi en Baja California

Conavi inicia registro en Baja California para el Programa Vivienda Bienestar; módulos en Mexicali y Rosarito con atención directa.
Andrea Villarreal
12 agosto, 2025
Vivienda del Bienestar: ubica aquí los módulos de la Conavi en Baja California

Foto: Conavi

En Baja California ya inició el registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar  que busca apoyar a familias sin casa propia y en situación de vulnerabilidad. Los módulos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) estarán operando en agosto en Mexicali y Playas de Rosarito, con atención directa y gratuita para los solicitantes.

¿Dónde están los módulos de registro en Baja California?

Las personas interesadas en obtener una vivienda del Bienestar, pueden acercarse a uno de los tres módulos de la Conavi instalados en Baja California:

  • Mexicali
    Fecha y horario de atención: 11 al 23 de agosto – 10:00 a 16:00 hrs
    Ubicación: Centro de Desarrollo Humano Integral Santorales
    Santa Isabel S/N, Col. Santa Isabel, C.P. 21139. Esquina con Del Sol, frente a expendio Six.

  • Mexicali (Ejido Benito Juárez)
    Fecha y horario de atención: 1 al 16 de agosto – 10:00 a 16:00 hrs
    Ubicación: Centro de Desarrollo Humano Integral Benito Juárez
    Tamaulipas 142, Col. Ejido Benito Juárez, C.P. 21900. A un costado del dispensario médico municipal.

  • Playas de Rosarito
    Fecha y horario de atención: 11 al 23 de agosto – 10:00 a 16:00 hrs
    Ubicación: Escuela Secundaria #125 Forjadores de Rosarito
    Av. Villa Bonita S/N, Fracc. Real de Rosarito, C.P. 22706. Contra esquina de Unidad Villa Bonita.

Las fechas y sedes de los módulos en Baja California pueden cambiar, por lo que se recomienda confirmar en los canales oficiales de la Conavi.

¿Quiénes pueden obtener una vivienda del Bienestar?

La Conavi prioriza a mujeres jefas de hogar, adultos mayores, población indígena, personas con discapacidad y habitantes de zonas con alta marginación. Entre los requisitos están: tener 18 años o más, no contar con vivienda propia, no ser derechohabiente de institutos como Infonavit o Fovissste y no haber recibido apoyos previos de vivienda.

Los resultados se publicarán en el portal oficial de la Conavi y en puntos estratégicos de las zonas de intervención.

