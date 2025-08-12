Vivienda del Bienestar: ubica aquí los módulos de la Conavi en Baja California

En Baja California ya inició el registro para el Programa de Vivienda para el Bienestar que busca apoyar a familias sin casa propia y en situación de vulnerabilidad. Los módulos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) estarán operando en agosto en Mexicali y Playas de Rosarito, con atención directa y gratuita para los solicitantes.

¿Dónde están los módulos de registro en Baja California?

Las personas interesadas en obtener una vivienda del Bienestar, pueden acercarse a uno de los tres módulos de la Conavi instalados en Baja California:

Mexicali

Fecha y horario de atención: 11 al 23 de agosto – 10:00 a 16:00 hrs

Ubicación: Centro de Desarrollo Humano Integral Santorales

Santa Isabel S/N, Col. Santa Isabel, C.P. 21139. Esquina con Del Sol, frente a expendio Six. LEER MÁS: Cómo solicitar una vivienda del Bienestar 2025: arranca el registro oficial en 20 estados

Mexicali (Ejido Benito Juárez)

Fecha y horario de atención: 1 al 16 de agosto – 10:00 a 16:00 hrs

Ubicación: Centro de Desarrollo Humano Integral Benito Juárez

Tamaulipas 142, Col. Ejido Benito Juárez, C.P. 21900. A un costado del dispensario médico municipal.

Playas de Rosarito

Fecha y horario de atención: 11 al 23 de agosto – 10:00 a 16:00 hrs

Ubicación: Escuela Secundaria #125 Forjadores de Rosarito

Av. Villa Bonita S/N, Fracc. Real de Rosarito, C.P. 22706. Contra esquina de Unidad Villa Bonita.

Las fechas y sedes de los módulos en Baja California pueden cambiar, por lo que se recomienda confirmar en los canales oficiales de la Conavi.

¿Quiénes pueden obtener una vivienda del Bienestar?

La Conavi prioriza a mujeres jefas de hogar, adultos mayores, población indígena, personas con discapacidad y habitantes de zonas con alta marginación. Entre los requisitos están: tener 18 años o más, no contar con vivienda propia, no ser derechohabiente de institutos como Infonavit o Fovissste y no haber recibido apoyos previos de vivienda.

Los resultados se publicarán en el portal oficial de la Conavi y en puntos estratégicos de las zonas de intervención.