Lunes 16 de Febrero, 2026
La Paz

Equipo de Mon Laferte aclara que ella fue ajena a cancelaciones de artistas locales en Carnaval de La Paz

Agencias artísticas deslindan a la cantante chilena, Mon Laferte, de la cancelación de músicos en el Carnaval de La Paz el sábado
16 febrero, 2026
Agencias de representación emitieron un comunicado tras los incidentes registrados en el Carnaval de La Paz. Se explicó que la producción, de manera autónoma, pidió que los artistas locales no se presentaran debido a que fueron notificados sobre su participación demasiado tarde. Este retraso en la comunicación por parte de los organizadores del Carnaval de La Paz puso en riesgo los estándares técnicos requeridos para la presentación estelar.

La producción subrayó que la decisión de excluir a los teloneros fue necesaria para no comprometer el desarrollo del show de la cantante chilena. El equipo técnico lamentó que se utilizara el nombre de Mon Laferte para justificar decisiones que no pasaron por su consentimiento, enfatizando que ella siempre ha mostrado respeto por los talentos de cada región donde se presenta.

A pesar del malentendido, las agencias Criteria Entertainment y Cuatro24 buscaron sanar la relación con la comunidad de Baja California Sur. Manifestaron su pesar por la afectación a los artistas locales y aseguraron que su intención siempre fue salvaguardar la integridad de un evento de tal magnitud como lo es el Carnaval de La Paz.

La jornada del sábado cerró con la presentación de la cantante chilena, aunque bajo la sombra de esta polémica logística.

  Adolfo Torres

    Estudiante de la Maestría de Investigación en Ciencias de la Comunicación, ejerzo el periodismo desde hace más de 20 años en diferentes medios de comunicación nacionales, cubriendo principalmente fuentes de los estados de Jalisco, Nayarit y Michoacán; actualmente soy reportero web de Tribuna de México.

