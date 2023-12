Mon Laferte dará ocho conciertos en México como parte de su “Autopoiética Tour”

Mon Laferte arrancará el 2024 realizará una gira titulada “Autopoiética Tour”, que abarcará distintas ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos y México.

La cantante chilena tiene programadas fechas en distintas localidades, iniciando en Puebla el 29 de febrero, seguido por presentaciones en Toluca el 3 de marzo, Querétaro el 6 de marzo, Monterrey el 8 de marzo, Tijuana el 10 de marzo y Mérida el 15 de marzo. Uno de los puntos culminantes de la gira será su presentación en la Ciudad de México el 21 de marzo. Además, señaló que el 20 de marzo se presentará en Guadalajara, fecha que prometió ser especial para sus seguidores en la región.

Además, la artista no se detendrá ahí, ya que antes de iniciar oficialmente su gira, el 9 de diciembre, la intérprete de “Tu falta de querer” compartirá el escenario del Palacio de Bellas Artes con las mujeres de Viento Florido. Así lo anunció en redes sociales, donde expresó su gratitud, mencionando lo importante que es para ella presentarse en este recinto cultural mexicano.

Incluso, señaló que ha estado preparándose viendo video de Juan Gabriel y Chavela Vargas en este espacio cultural ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México y expresó su amor por el país.

“En el recinto cultural más importante de mi amado México, ahí estaré cantando con Viento Florido. He pasado cientos de horas viendo videos de Juan Gabriel y Chavela en este lugar maravilloso, no se imaginan lo que siento en este momento, estoy muy emocionada, me cuesta aguantarme las lágrimas de la felicidad. Amo este México en donde caben muchos Méxicos, gracias Viento florido por permitirme llegar a Bellas artes a su lado”, mencionó.