Mon Laferte se quedó sin su boleto para ver a Luis Miguel y suplica a sus fans que le ayuden a conseguir uno

Mon Laferte causó revuelo en redes sociales al expresar su amor por Luis Miguel y pedir a sus fans a través de su cuenta de Twitter, que le ayudaran a conseguir boletos.

Aunque eliminó rápidamente el comentario, varios usuarios lograron verlo y responderle con opiniones bastante controversiales. Algunas fueron ingeniosas, como cuando le señalaron que “El Sol de México” no está realizando presentaciones en vivo y que en su lugar se encuentra un imitador.

“Ojo que posiblemente el Luis Miguel del que estés enamorada, no sea el verdadero”, publicó alguien.

Incluso no faltó quien cuestionó la posición feminista de la artista chilena y cómo su admiración por el intérprete de “La Incondicional” podría estar en conflicto con ciertos aspectos de su vida personal, recordándole la presunta ausencia del puertorriqueño como figura paterna con sus hijos.

“Luis Miguel abandonó a todos los hijos que tuvo y no les da pensión. No lo ames plis”, “Si tú no tienes boletos, imagínate nosotros los mortales”, se lee en otro comentario.