Aprueban rediseño de moneda de 10 y 20 pesos en Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles con 395 votos a favor y 66 en contra dos dictámenes clave que modifican la composición y diseño de la moneda de 10 y 20 pesos, en el marco de la reforma a la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos.

En lo que respecta a la moneda de 20 pesos, se propone un nuevo diseño “genérico” que reemplaza las emisiones conmemorativas actuales. En su reverso se imprimirá la imagen del templo de la serpiente emplumada Kukulkán, en la zona arqueológica de Chichén Itzá, Yucatán, reconocido patrimonio cultural mundial, junto con la denominación “$20” y la leyenda “veinte pesos”, año de acuñación, la ceca “Mo” de la Casa de Moneda de México y novedosos elementos de seguridad.

Para la moneda de 10 pesos, la reforma autoriza cambiar su aleación: ya no solo podrá emplearse la tradicional alpaca plateada, sino también acero recubierto de níquel para el núcleo metálico. Este ajuste al material busca reducir los costos de producción sin alterar su diseño, tamaño o peso y permitirá incorporar elementos de seguridad como firma electromagnética.

Los legisladores destacaron que la actualización de estas monedas persigue mejorar la eficiencia en su producción, garantizar reservas de insumos ante la volatilidad de precios en los metales y aumentar la durabilidad del circulante. Además, el nuevo diseño de la moneda de 20 pesos contempla mejor legibilidad, con textos y números de mayor tamaño, y un canto estriado discontinuo con forma dodecagonal, pensado también para facilitar su uso por personas con discapacidad visual o adultos mayores.

Con estos cambios, la moneda cotidiana de 10 y 20 pesos en México emprende un proceso de modernización técnico-estética que llegará al Senado para su ratificación. Si prosperan las reformas, los mexicanos podrían tener en sus manos piezas renovadas que representen tanto un ahorro en acuñación como un símbolo de identidad cultural a través del nuevo diseño.