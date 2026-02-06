Banxico confirma nueva moneda de $10 conmemorativa que circulará en todo México

El Banco de México (Banxico) confirmó la próxima puesta en circulación de una nueva moneda que se integrará a la familia de piezas bimetálicas del país. Esta edición especial tiene como objetivo conmemorar el bicentenario de la instauración de la República Federal, un evento clave en la historia política de la nación.

La nueva pieza mantendrá su curso legal, lo que significa que será válida para realizar cualquier tipo de pago o transacción comercial en todo el territorio mexicano.

El diseño de esta pieza de $10 pesos presenta características de seguridad avanzadas para evitar la falsificación. El reverso de la moneda exhibe un diseño artístico que alude a la soberanía nacional, mientras que el anverso conserva el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.

Según fuentes oficiales de la Casa de Moneda de México, la producción masiva ya ha comenzado para garantizar que el suministro cubra la demanda de las principales instituciones bancarias del país.

A diferencia de otras piezas de colección, esta moneda de $10 pesos tendrá una acuñación de millones de ejemplares, lo que facilitará su llegada a la población general a través del cambio en comercios y ventanillas bancarias. Los coleccionistas y numismáticos ya han mostrado un alto interés en la pieza, previendo que su diseño único la convierta en un objeto de búsqueda en plataformas de comercio electrónico.

Características técnicas y circulación de la moneda en 2026

La composición de la nueva moneda sigue el estándar de la Familia C de Banxico, con un núcleo de alpaca plateada y un anillo perimétrico de bronce-aluminio. Las autoridades han destacado que este lanzamiento no sustituye a la actual moneda de la Batalla de Puebla o a la clásica del calendario azteca, sino que coexistirán en el flujo de efectivo diario de los mexicanos.

Para dar contexto, la emisión de piezas conmemorativas ha sido una estrategia recurrente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para celebrar la identidad nacional. Históricamente, estas emisiones ayudan a renovar el inventario de metálico en circulación, el cual sufre desgaste tras años de uso. La última gran renovación ocurrió durante el centenario de la Constitución, y ahora, en pleno 2026, la administración de la Casa de Moneda de México asegura que los estándares de durabilidad han sido mejorados mediante nuevas aleaciones.

