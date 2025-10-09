Mónica Reyes lleva sus “Trazos del Agua y la Memoria” a la Galería Carlos Olachea

La Galería de Arte Carlos Olachea Boucsiéguez se prepara para recibir una muestra de talla internacional. Este viernes 10 de octubre a las 20:00 horas, Mónica Reyes Retana Dahl inaugurará su exposición titulada “Los Trazos del Agua y la Memoria”.

Reyes, quien es diseñadora gráfica de formación y pintora por vocación, traslada la intensidad de su visión a paisajes marinos y horizontes inciertos. Su propuesta plástica es un llamado vibrante a redescubrir lo cercano y a participar en la aventura de la propia vida.

En sus óleos, la bruma juega un papel central, disolviendo las fronteras rígidas entre el cielo y la tierra. Las marinas de la artista son escenarios donde lo visible y lo secreto se entrelazan profundamente

El océano interior y las formas ocultas

El proceso creativo de Reyes Retana se describe como un inagotable deambular de conciencia, asentado firmemente en su intuición y la necesidad vital de documentar ese viaje en imágenes.

Su obra revela oleajes que sugieren la existencia de formas ocultas y corrientes invisibles que emergen en espumas y garabatos.

Las texturas densas que definen sus profundidades acuáticas, en ocasiones, se diluyen hasta convertirse en meros trazos.

Esto evidencia cómo el juego de la pintura puede mostrar lo real simplemente como una ilusión. Mónica Reyes llega a este momento respaldada por una trayectoria silenciosa y sólida, cultivada gracias a su constante entrega al arte.

LEE MÁS: Ruptura del bordo de contención provoca inundaciones en Puerto San Carlos

Apertura y acceso gratuito

La exposición “Los Trazos del Agua y la Memoria” ofrece a los visitantes la oportunidad de conocer y apreciar el trabajo de esta artista internacional. La muestra permanecerá abierta al público durante todo el mes de octubre.

La entrada a la Galería Carlos Olachea es completamente libre. Para más información, se invita a consultar las redes sociales del Instituto Sudcaliforniano de Cultura o bien, comunicarse al teléfono 612 122 9196.