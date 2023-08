¡Auch! Mono muerde a J Balvin en la mano, mientras lo acariciaba

A través de su cuenta oficial de Instagram, J Balvin, reggaetonero colombiano, compartió un divertido momento cuando se encontraba conviviendo con la naturaleza y jugaba con un grupo de monos.

Como parte de sus vacaciones el cantante decidió ir a una especie de reserva natural, en la cual se encontró a este grupo de animales y quiso jugar con ellos, pues se percató que tenían una especie de barba.

En el video se aprecia como Balvin toca la mano de uno de los monos y mientras ríe, intenta acariciar la cara de otro de los animalitos, para justamente palpar su barba, sin embargo, fue en ese momento cuando el mono mostró sus dientes y terminó por morder la mano del intérprete.

Acto seguido el artista soltó un grito, que por lo que se escucha en el clip, se acompañó de algunas risas de las personas que lo acompañaban.

Pese a que el mono lo asustó cuando mordió su mano, el animalito no le causo ningun daño, por lo que prefirió alejarse de ellos y evitar cualquier otro tipo de incidente:

“Qué me pongo pa’ la mordida, que no me pase la del hombre araña”, escribió J Balvin en la descripción del video.