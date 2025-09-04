Montañas de basura invaden El Médano tras Lorena; ciudadanos salen al rescate

Tras el paso de la tormenta tropical Lorena y la creciente de arroyos que arrastró gran cantidad de residuos hacia la costa, se organizó una jornada masiva de limpieza en playa El Médano, uno de los destinos más emblemáticos de Los Cabos.

El esfuerzo conjunto entre ciudadanos, prestadores de servicios turísticos y personal del Ayuntamiento permitió recolectar más de mil bolsas de basura, entre las que se encontraron botellas de plástico, llantas y restos de material de construcción, muchos de los cuales llegaron hasta el mar.

Ciudadanía y sector turístico, clave en la limpieza de El Médano

René, prestador de servicios turísticos en la playa El Médano, participó en la jornada junto a su familia y compañeros de trabajo. Señaló que estas acciones son fundamentales para proteger el entorno del que dependen económicamente cientos de familias.

“Cada año participamos con gusto en la limpieza de playas. Vivimos del turismo, así que estamos a la orden para cuidar El Médano. Este año también hubo bastante basura, pero ya lo tenemos bajo control”, expresó.

🧑‍🤝‍🧑 La comunidad responde con compromiso ambiental

A la jornada también se sumaron residentes como Roberto, quien destacó la importancia de fomentar una cultura de limpieza y responsabilidad ambiental en Los Cabos.

“Es muy importante cuidar nuestro municipio. Hoy nos reunimos muchas personas para esta labor social. Hay que retribuirle al destino que nos da tanto”, comentó.

🚩 Zofemat reporta más de mil bolsas recolectadas y bandera negra en playas

De forma preliminar, la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) informó que se recolectaron más de mil bolsas de basura durante la jornada. Además, informó que las playas de Los Cabos permanecerán con bandera negra, lo que indica condiciones no aptas para uso recreativo, hasta que el clima mejore y la limpieza esté completamente garantizada.

