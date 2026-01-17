Monte de Piedad llega a 2026 con sucursal de La Paz cerrada y sin acuerdo laboral

La única sucursal del Nacional Monte de Piedad en la ciudad de La Paz continúa cerrada al público al iniciar 2026, luego de que sus trabajadores sindicalizados estallaran una huelga el 1 de octubre de 2025 ante el presunto incumplimiento del Contrato Colectivo de Trabajo y otras demandas laborales.

Desde entonces, las mesas de negociación entre la directiva y el sindicato no han logrado un acuerdo, dejando a la sucursal sin servicios presenciales para empeños, pagos y demás operaciones habituales, mientras los empleados mantienen la protesta activa en espera de una resolución.

El paro de labores forma parte de un movimiento más amplio que ha afectado a más de 300 sucursales a nivel nacional, derivado de diferencias sobre la interpretación y cumplimiento de cláusulas del contrato colectivo, así como la exigencia de mejores condiciones laborales.

Aunque la institución ha señalado que las prendas empeñadas por los usuarios están seguras y resguardadas, la prolongación del cierre ha dejado a clientes sin acceso presencial a servicios básicos y ha generado incertidumbre sobre el futuro de la operación en La Paz si no se concreta un pacto entre las partes.

Mientras tanto, trabajadores y sindicatos han mantenido el plantón frente a las instalaciones, sin una fecha clara de reapertura, lo que mantiene la atención en la necesidad de avances en las negociaciones laborales.

