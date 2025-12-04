Monterrey derrota a Toluca en la ida de la semifinal de la Liga MX

Monterrey obtuvo una victoria 1-0 frente a Toluca en el primer capítulo de la semifinal del Torneo de Apertura 2025 de la Liga MX, en un partido donde la precisión ofensiva marcó la diferencia en el Estadio BBVA. El gol del argentino Germán Berterame permitió a los Rayados colocarse a un empate de asegurar su pase a la final.

Desde el arranque, el conjunto regiomontano intentó imponer su estilo en el Estadio BBVA, aprovechando la ausencia del atacante Alexis Vega, baja sensible en el esquema de los Diablos dirigidos por el argentino Antonio Mohamed.

En los primeros minutos, Toluca intentó sorprender con aproximaciones de Nicolás Castro al 16 y del portugués Paulinho al 33, acciones que exigieron a la zaga local. Sin embargo, la respuesta de Rayados llegó pronto con un remate de Jesús Corona al 38, bien contenido por el arquero Hugo González.

Leer más: Leer más: Quedan definidas las Semifinales del Apertura 2025: Toluca vs Monterrey y Tigres vs Cruz Azul

Apenas un minuto después, Berterame se anticipó en el área y conectó un cabezazo que significó el 1-0, marcador que recompensó el dominio que el cuadro local había consolidado en ese tramo del encuentro.

En la segunda mitad, Toluca elevó su presión y generó múltiples oportunidades para igualar. El portero Luis Cárdenas se convirtió en la figura del partido al negar disparos de Paulinho, Castro y el argentino Santiago Simón, sosteniendo la ventaja para su equipo.

La jugada más clara para los Diablos llegó al minuto 86, cuando Marcel Ruiz estrelló un remate en el poste y, en la continuación, Cárdenas junto con Ricardo Chávez evitaron que el balón cruzara la línea de gol.

Con la mínima diferencia, Rayados viajará a la capital mexiquense para disputar la vuelta en el Estadio Nemesio Diez, donde Toluca buscará aprovechar los 2,600 metros de altitud para revertir el marcador.