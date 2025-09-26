Monterrey sacude al fútbol mexicano con fichajes de Sergio Ramos y Anthony Martial

De la crisis al resurgir con FEMSA

El Monterrey estuvo al borde de la desaparición en 1999, tras ser intervenido por la Secretaría de Hacienda debido a problemas financieros. Fue entonces cuando Fomento Económico Mexicano (FEMSA) absorbió las pérdidas y dio estabilidad al equipo.

El historiador Carlos Calderón recuerda que este rescate marcó el inicio de una etapa en la que Rayados apostó por la inversión en figuras internacionales, infraestructura de primer nivel y una sólida red de patrocinadores.

Éxitos deportivos e infraestructura

Desde los primeros años, el club sumó nombres importantes como el técnico argentino Daniel Passarella, campeón en 2003, y el chileno Humberto “Chupete” Suazo, pieza clave en títulos de liga y CONCACAF. Estos logros llevaron a Rayados a disputar tres Mundiales de Clubes.

Con FEMSA, Monterrey suma 10 títulos y en 2015 inauguró el estadio BBVA, considerado el más moderno de México, con capacidad para 53 mil aficionados y sede confirmada para el Mundial 2026.

El presente y la visión al futuro

Hoy, Rayados apuesta por una visión a largo plazo con metas hacia 2030: auto sustentabilidad económica, expansión en Estados Unidos y un mayor impacto social. Se estima que el club ya tiene 350 mil seguidores en la Unión Americana, principalmente en Texas, y busca consolidarse como marca internacional.

Los refuerzos de Sergio Ramos, Anthony Martial, Sergio Canales y Lucas Ocampos, junto con la dirección técnica de Domènec Torrent, son parte de esta nueva etapa. El objetivo inmediato es claro: dominar la Liga MX y trascender en el ámbito internacional para que el mundo del fútbol vuelva la mirada hacia Monterrey.