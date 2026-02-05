Morena acusa a Samuel García de usar recursos públicos para promoción personal en Nuevo León

La confrontación política en Nuevo León subió de tono luego de que la presidente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, acusara al gobernador Samuel García de destinar recursos públicos a la promoción de su imagen personal y de sus aspiraciones políticas, en lugar de atender las necesidades urgentes de la población. La señalización apunta directamente al manejo del presupuesto estatal y a las prioridades del actual gobierno.

La crítica se centró en el contraste entre el gasto en publicidad oficial y la persistencia de problemas estructurales en la entidad, particularmente el incremento en las tarifas del transporte público y la falta de inversión sostenida en movilidad urbana. Desde la óptica de Morena, el uso intensivo de recursos para posicionamiento político resulta incompatible con un contexto de presión económica para los usuarios del sistema de transporte.

Leer más: Cae alcalde de Tequila en Operación Enjambre: golpe federal contra redes de corrupción municipal

El señalamiento incluyó una distinción clara entre el derecho de cualquier funcionario a aspirar a otros cargos y la obligación legal y ética de no utilizar dinero público con fines personales. Para la dirigencia morenista, el punto de quiebre no es la ambición política, sino el presunto desvío de recursos que pertenecen a los habitantes de Nuevo León.

La postura del partido se extendió al terreno legislativo, donde Morena adelantó que no respaldará propuestas de endeudamiento ni la creación de nuevos impuestos impulsados por el gobierno estatal. El argumento central es la falta de certeza sobre el destino final de esos recursos, en un contexto donde compromisos previos no han sido materializados.

Leer más: Checo Pérez enciende alertas tras el primer shakedown de Cadillac F1 rumbo a 2026

El antecedente más citado es la asignación de recursos para proyectos estratégicos como las líneas 4 y 6 del Metro, así como obras de agua y drenaje, que hasta ahora no se han concluido. La falta de resultados visibles alimenta el cuestionamiento sobre la eficacia del gasto público y la planeación de largo plazo en la administración estatal.

El retraso en estas obras adquiere mayor relevancia por su impacto en eventos internacionales y en la calidad de vida cotidiana, pues el sistema de transporte masivo sigue sin responder a la demanda creciente. A ello se suma que los problemas de agua y drenaje continúan siendo un foco de preocupación para amplios sectores de la población.

Leer más: Isla Mujeres resiste al sargazo y al clima adverso con ocupación hotelera del 80%

Morena también puso bajo la lupa las partidas presupuestales asignadas a la oficina del gobernador y a la difusión en redes sociales y medios, al considerar que resultan desproporcionadas frente a las carencias en servicios básicos. La exigencia es reorientar el gasto hacia políticas públicas tangibles y reducir la inversión en publicidad gubernamental.

El posicionamiento concluye con un mensaje político claro: Morena mantendrá una línea firme en el Congreso local para exigir austeridad, transparencia y un ejercicio del presupuesto enfocado en beneficios directos para la ciudadanía. La disputa, más allá del discurso, anticipa un choque legislativo que marcará la discusión financiera del estado.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO