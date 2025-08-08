Morena busca afiliar en BCS 60 mil militantes rumbo a la proceso electoral 2027

Con más de 30 mil personas afiliadas en el estado, el partido Morena en Baja California Sur continúa impulsando su campaña nacional de afiliación llamada “Somos Millones”, con la meta de registrar a 60 mil nuevos militantes rumbo al proceso electoral de 2027.

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Baja California Sur, Karina González Gavarain, informó que esta campaña forma parte de una estrategia nacional que busca alcanzar 10 millones de afiliados en todo México. De acuerdo con datos del partido, hasta la fecha ya se han registrado más de 7 millones de afiliaciones a Morena a nivel nacional.

En este contexto, González Gavarain explicó que el partido está trabajando en la organización interna de cara al 2027. Como parte de ello, se implementará un plan organizativo seccional, que incluye la creación de un comité en cada sección electoral del país. En Baja California Sur se instalarán 522 comités seccionales para fortalecer la estructura territorial del partido.

“Continuamos con la campaña ‘Somos Millones’, donde estamos afiliando a mexicanos y mexicanas. La meta nacional son 10 millones; en Baja California Sur, buscamos 60 mil. Ya superamos los 30 mil afiliados en el estado”, señaló la dirigente estatal.

La presidenta estatal de Morena también mencionó una encuesta reciente que posiciona al partido con un 43 % de intención de voto rumbo a las elecciones de 2027, en las que se renovarán gubernaturas, presidencias municipales y otros cargos locales.

González Gavarain reiteró que estas acciones tienen el objetivo de consolidar la presencia de Morena en Baja California Sur y fortalecer su estructura de cara a los próximos comicios.