MORENA busca el voto electrónico en reforma electoral para reducir gastos

La discusión sobre el alto costo de los procesos electorales en México volvió al centro del debate público, con el voto electrónico como una de las alternativas más viables para reducir el gasto sin comprometer la independencia de las autoridades electorales ni la certeza de los resultados.

La coincidencia entre exfuncionarios electorales apunta a que la adopción de plataformas digitales, ya sea mediante urnas electrónicas o voto por internet, permitiría un ahorro sostenido en el mediano plazo, sin afectar los principios que han dado credibilidad al sistema electoral mexicano durante las últimas décadas.

El planteamiento parte de una premisa clara: el gasto electoral no puede reducirse de manera inmediata ni con medidas improvisadas. La modernización tecnológica requiere inversión inicial, pero abre la puerta a economías recurrentes al eliminar rubros que hoy representan una carga presupuestal significativa.

Uno de los ejemplos más claros está en la capacitación de funcionarios de casilla. Tan solo en la elección federal de 2024, este rubro demandó alrededor de 4 mil millones de pesos, una cifra que, bajo un esquema de voto electrónico, podría redirigirse a infraestructura tecnológica reutilizable durante varios procesos electorales.

La eliminación de boletas impresas y gran parte de la papelería electoral aparece como otro factor de ahorro relevante. A ello se suma la posibilidad de prescindir de sistemas paralelos de cómputo y conteo rápido, ya que una plataforma electrónica permitiría la contabilización automática y la difusión de resultados en tiempos significativamente menores.

La experiencia internacional respalda el argumento. Países con sistemas electorales complejos y de gran escala, como Brasil e India, han incorporado urnas electrónicas de forma generalizada, mientras que algunas naciones europeas han avanzado incluso hacia esquemas de voto por internet, sin que ello haya derivado en crisis de legitimidad.

El debate, sin embargo, no está exento de resistencias. Uno de los principales señalamientos contra el voto electrónico es el costo de su implementación, aunque especialistas sostienen que el gasto inicial se compensa al utilizar el mismo equipamiento en múltiples elecciones, reduciendo costos operativos en el largo plazo.

En el fondo, el freno al uso de tecnologías electorales responde más a desconfianzas políticas que a limitaciones técnicas. La modernización del sistema implica cerrar espacios a la discrecionalidad posterior a la jornada electoral, un punto que genera tensiones entre actores acostumbrados a cuestionar resultados.

La discusión sobre una eventual reforma electoral vuelve así a plantear una disyuntiva central: si el objetivo es ahorrar recursos públicos sin debilitar a las instituciones, la ruta pasa por la innovación tecnológica y no por recortes que pongan en riesgo la confiabilidad de los comicios.

