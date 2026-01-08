Morena enfrenta críticas tras declaraciones sobre narcotráfico y generación de empleos

La controversia alcanzó al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) luego de que una de sus colaboradoras en el Congreso de la Ciudad de México emitiera declaraciones que vincularon al narcotráfico con la Generación de empleos en México, lo que desató reacción pública en la CDMX.

La protagonista del señalamiento fue Adriana Marín, responsable del área de comunicación de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, quien durante una mesa de análisis sostuvo que la estructura del crimen organizado incorpora de manera constante a miles de personas, lo que complica su erradicación.

Las expresiones fueron realizadas en un panel denominado Razonados, discusión transmitido por el diario La Razón, donde la integrante de Morena expuso que los grupos criminales mantienen un flujo permanente de reclutamiento para sustituir a integrantes detenidos o asesinados.

De acuerdo con lo planteado por Adriana Marín, el narcotráfico opera como un esquema que atrae personas mediante promesas de dinero, reconocimiento y supuesta estabilidad, especialmente entre sectores que carecen de oportunidades laborales formales.

La funcionaria explicó que el fenómeno del narcotráfico no puede analizarse de forma aislada, ya que, además de factores internacionales, existe un déficit interno en la Generación de empleos, lo que deja a miles de personas en condiciones de vulnerabilidad.

Ante la reacción crítica de otros participantes del panel, Adriana Marín aclaró que su intervención no pretendía justificar al crimen organizado, sino describir una realidad social que, desde su perspectiva, debe atenderse con políticas públicas integrales.

Señaló que muchas de las personas captadas por estas organizaciones aceptan dichas promesas de dinero ante la falta de expectativas de desarrollo, situación que, afirmó, es consecuencia de fallas estructurales acumuladas en México.

Las declaraciones generaron una rápida respuesta en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la postura expresada por una representante vinculada a Morena y al Congreso de la Ciudad de México, exigiendo una postura institucional más clara.

