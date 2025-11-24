El partido Morena señala que la alcaldía Cuauhtémoc, bajo el mando de Alessandra Rojo de la Vega, financia a un grupo delictivo conocido como el “bloque negro”. Esta organización, responsable de la violencia desatada durante la reciente marcha de la generación Z, en la Ciudad de México, opera con recursos públicos desviados para sembrar el odio y desestabilizar la urbe.

La legisladora Cecilia Vadillo Obregón, vocera del partido guinda, señaló “Tenemos evidencia en este momento para afirmar que el “bloque negro” que generó violencia en la marcha cobra dinero en la Cuauhtémoc y que fue orquestada por la administración”. Este caso de grupo delictivo en Cuauhtémoc resalta el de la propia alcaldía”.

Vadillo Obregón detalló cómo el dinero de los contribuyentes se canaliza hacia estos grupos violentos del “bloque negro” para orquestar disturbios. “El dinero de la alcaldía se utiliza para promover el odio y generar violencia en nuestra ciudad”, enfatizó la morenista, apuntando directamente a la gestión de Rojo de la Vega. Esta revelación sobre el grupo delictivo en Cuauhtémoc ha generado revuelo en redes sociales, donde miles de usuarios demandan una investigación inmediata para erradicar el clientelismo en la alcaldía.

Por su parte. la respuesta de la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega solamente se limitó a negar las imputaciones sin presentar pruebas en contrario, lo que aviva las sospechas sobre el grupo delictivo operando en su territorio.

Morena, por su parte, ha anunciado que presentará un expediente completo ante la Fiscalía General de la República, incluyendo testimonios y documentos que vinculan directamente el flujo de fondos de la alcaldía Cuauhtémoc con las actividades del “bloque negro”.

La ciudadanía exige transparencia y justicia contra el financiamiento de grupos violentos desde instituciones públicas.