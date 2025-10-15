Molestia en Morena por ingreso de Ernesto Ibarra; lo acusan de oportunismo
La reciente incorporación de Ernesto Ibarra Montoya a Morena ha generado críticas internas entre militantes del partido en Baja California Sur. Ibarra, quien ha sido candidato a la alcaldía de Los Cabos en tres ocasiones por diferentes partidos políticos, oficializó su adhesión al movimiento guinda, desatando acusaciones de oportunismo político y falta de definición ideológica.
El ahora morenista fue candidato por el Partido del Trabajo (PT) en 2018, Fuerza por México en 2021, y más recientemente por la coalición PAN-PRI-PRD en 2024.
Declaración de Rentería: “Es penoso para el movimiento”
Una de las voces más críticas fue la de Alberto Rentería Santana, exdirigente estatal de Morena, quien lamentó públicamente la decisión del partido de abrirle las puertas a Ibarra.
“Lo diré así con todas sus letras: es penoso para el movimiento que personajes como Ibarra, que está en su quinto partido político, sigan brincando. Este es el oportunismo político en todo su esplendor”, declaró Rentería.
Militancia en alerta por posibles alianzas
Hasta el momento, no se ha confirmado si Ibarra tendrá un rol político activo dentro de Morena, pero su ingreso ya ha provocado malestar entre la base militante, que cuestiona los criterios de afiliación del partido, sobre todo con figuras que han pasado por diversas siglas.
En las últimas semanas, también se le ha visto públicamente cercano a la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, lo que ha encendido las especulaciones sobre posibles alianzas internas rumbo a los próximos procesos electorales en Baja California Sur.
