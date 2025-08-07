Morena investigaría a Funcionario municipal de La Paz por presunto acoso sexual
El partido Morena abriría una investigación interna contra Manuel “N”, actual funcionario municipal en La Paz, Baja California Sur, luego de que diversas consejeras presentaran denuncias por presunto acoso sexual, esto de acuerdo a lo dado a conocer por TV Azteca
Las acusaciones datan de hace más de dos años, cuando el señalado se desempeñaba como integrante de la Secretaría de Organización de Morena en esa entidad. De acuerdo con información trascendida, los señalamientos fueron retomados recientemente por integrantes del propio partido.
Las consejeras involucradas en el caso han solicitado al Comité Ejecutivo Estatal y a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que se lleve a cabo un proceso formal para esclarecer los hechos y tomar medidas disciplinarias si corresponde.
