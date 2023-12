Morena no permite una doble postulación para las elecciones del 2024

En Baja California Sur, figuras políticas han señalado que algunos diputados, pertenecientes al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), estarían buscando la reelección, mientras que, a su vez, se registraron como aspirantes a otros cargos.

Sobre esto, el licenciado Rubén Atilio Perea de la Peña, representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur (IEEBCS), declaró que son simplemente “rumores”, pues dicho partido no permite tales actos y, por tanto, están corrompiendo los valores de la organización política:

“La convocatoria que emitió nuestro partido MORENA es muy clara, no pueden postularse a dos cargos de manera simultánea. Entonces, el propio sistema no lo permite y estarán sujetos ahora sí que a tener que definirse. Sin embargo, no es válido el tener dos registros, no sé si alguien esté en este supuesto, porque el registro es en línea, a nivel nacional”, manifestó.