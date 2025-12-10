Morena reparte 9.4 millones en regalos a legisladores

El grupo parlamentario de Morena realizó una distribución de artículos costosos a sus legisladores antes del cierre de sesiones. Se estima que el gasto total de estas entregas se aproxima a los 9.4 millones de pesos.

La distribución incluyó MacBooks Air valoradas en 19 mil pesos para sus 253 diputados federales. Esta entrega de computadoras, realizada la tarde de un martes, representó un costo de alrededor de 4 millones 807 mil pesos.

¿Cuánto costó el reparto de computadoras?

Cada diputado recibió una MacBook Air de 256 gigas, entregada dentro de una mochila negra personalizada con el logo del partido. Los legisladores tuvieron que entregar sus teléfonos celulares antes de recibir el equipo.

Morena argumentó que la compra se financió con remanentes o ahorros internos para proveer herramientas de trabajo a sus integrantes. El diputado Ricardo Monreal aclaró que las computadoras deberán devolverse cuando finalice la legislatura.

¿Qué recibieron los senadores de Morena?

Mientras los diputados recibían tecnología, los 69 senadores de Morena recibieron una gran cantidad de libros. El coordinador de la bancada, Adán Augusto López Hernández, entregó cerca de 17 mil ejemplares del libro “Grandeza” escrito por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Considerando un posible descuento del 40% sobre el precio comercial de 448 pesos, el costo de estos libros se calculó en unos 4 millones 569 mil 600 pesos. La entrega del material provocó que cientos de cajas se apilaran en los pasillos del Senado.

Finalmente, esta erogación de fondos generó críticas en redes sociales, donde se llamó a los legisladores “ambiciosos vulgares”.