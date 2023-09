Comienzan morenistas a abandonar el barco Ebrard

Nos hacen ver que mientras continúa el culebrón de Marcelo Ebrard, y define su futuro político, algunos de los senadores que le dieron su apoyo comienzan a abandonar el barco. Nos dicen que don Marcelo contaba con 14 senadores afines, pero con el correr de las horas se han bajado cuatro, y ya nada más le quedan 10. Nos cuentan que solo los más cercanos al proyecto marcelista se la jugarán con él y lo esperarán a que decida lo que quiere hacer. La desbandada podría crecer, e incluso expandirse a la Cámara de Diputados, pues muchos de los legisladores planean reelegirse en 2024 y si abandonan las filas de Morena tendrían que dejar sus escaños el 31 de agosto del próximo año. Algunos apuestan a que haya un arreglo de Ebrard con Morena y que le entreguen algunas senadurías y diputaciones para su grupo político. Ya se verá en las próximas semanas cuántos senadores mantienen la fidelidad a Ebrard y cuántos prefieren decirle adiós a su Movimiento con tal de asegurar su lugar en el Legislativo, y desde luego, no quedarse fuera del presupuesto.

Prácticas gansteriles en torno al Metro

Nos cuentan comerciantes que en el Metro empiezan a surgir personas que se jactan de ser muy cercanas a la recién electa coordinadora de la Defensa de la autollamada Cuarta Transformación. Una de ellas, nos dicen, es un hombre llamado Raúl Martínez Herrera, quien hace unos días amenazó a comerciantes. Aseguran que les dijo que tiene la “autorización” de la doctora Sheinbaum para hacerse cargo total del área de Permisos Administrativos Temporales, por lo que “empezaría el desalojo de locales” para acomodar a gente cercana a la virtual candidata presidencial. Los comerciantes dudan que en el equipo de la exjefa de Gobierno se apoye este tipo de acciones que afectan gravemente la economía de cientos de familias, pero no estaría de sobra que se deslindaran de este tipo de actitudes, que se acercan a lo gansteril.

Mañanera dinámica y sin ataques

Rápida, concisa y sin tanto rollo se desarrolló la mañanera de este lunes a cargo de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en representación del presidente López Obrador, quien participaba en Chile en la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado y el aniversario luctuoso de Salvador Allende. En casi hora y media —menos tiempo en comparación con el promedio que utiliza el Presidente— la secretaria Alcalde condujo por primera vez las exposiciones y la sesión de preguntas y respuestas, en una mañanera en la no hubo ataques a la prensa ni anécdotas, ni señalamientos a los neoliberales, fifís ni se habló de García Luna, Felipe Calderón, o de “la señora X”. “Seguiremos promoviendo el diálogo circular y el derecho a la información”, sentenció doña Luisa María.

Citlalli Hernández no ha dormido y no es por el ultimátum

Nos comentan que quien no ha dormido mucho en las últimas horas, y no es precisamente por el ultimátum que le dio Marcelo Ebrard a Morena, es Citlalli Hernández, secretaria general del partido guinda. El pasado domingo, la líder morenista estuvo en el Consejo de Morena en donde se emitió la constancia del nombramiento de Claudia Sheinbaum como coordinadora Nacional de los Comités para la Defensa de la 4T. Y horas después, nos informan, con foto y video, que apareció a 7 mil kilómetros de distancia, en Santiago de Chile para ser más exactos, para estar presente en el homenaje a Salvador Allende en el Palacio de La Moneda. Nos dicen que el sueño no fue impedimento para la morenista, pues se le vio muy animada en el homenaje y hasta aprovechó para hacerse una selfie con su compañera, la senadora Antares Vázquez.