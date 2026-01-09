Motociclista resulta lesionado durante choque en Avenida de los Deportistas, en La Paz

Un motociclista lesionado y daños materiales dejó un accidente vehicular, tipo choque, que se registró la tarde de este jueves en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.

El choque tuvo lugar alrededor de las 17:00 horas en Avenida de los Deportistas, hasta donde tuvieron que llegar paramédicos en una ambulancia y agentes de Tránsito Municipal de La Paz para dar los primeros auxilios y regular el tráfico, respectivamente.

El vehículo siniestrado es un Kia, color gris oxford, con placas de Baja California Sur DAC-75-45, el cual presentó daños en la parte frontal izquierda producto del impacto con el motociclista.

Debido al choque, la motocicleta quedó unos metros de distancia del vehículo particular, mientras que el motociclista rodó sobre el asfalto perdiendo el casco, hasta quedar tirado con algunas lesiones en su cuerpo.

Peatones, automovilistas y algunos comerciantes de la zona fueron los primeros en dar auxilio tanto a la mujer que conducía la camioneta Kia como al motociclista. Asimismo, solicitaron la presencia de una ambulancia, la cual arribó minutos después.

El motociclista finalmente fue trasladado en estado regular a un hospital de la ciudad de La Paz, mientras que la conductora recibió primeros auxilios, pero al no presentar heridas graves decidió permanecer en la zona del choque.

De acuerdo a las declaraciones de los testigos, el motociclista habría sido quien violó las leyes de tránsito, provocando con ello el choque. No obstante, serán las autoridades viales las encargadas de realizar el dictamen mediante el peritaje, esto con la finalidad de deslindar responsabilidades.

