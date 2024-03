(VIDEO) Motociclista agrede a mujeres en marcha del 8M; “ellas me golpearon primero”, dice

Un motociclista agredió a las mujeres que se manifestaron este viernes en la marcha con motivo al Día Internacional de la Mujer (8M) en la Ciudad de México (CDMX). De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el sujeto se aproximó a la multitud a bordo de una motocicleta color rojo.

Ante el lanzamiento del moto vehículo al grupo de féminas en el cruce de Eje Central y Juárez, dos mujeres fueron quienes expresaron a las autoridades que el hombre comenzó a golpearlas.

Mujeres policías de la #SSC detuvieron y resguardaron la integridad de una persona que posiblemente agredió a varias asistentes de la manifestación del #DíaInternacionalDeLaMujer, en la @AlcCuauhtemocMx. https://t.co/yf4X6bZIPf pic.twitter.com/o95c51T9tx — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 9, 2024

Bajo este contexto, otras personas comenzaron a gritar y aventar cosas para defender a las otras mujeres, por lo que las policías controlaron la situación y resguardaron al hombre, llevándolo afuera de la protesta.

Acto seguido, la SSC lo detuvo por alterar el orden y lo subieron a una patrulla.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de AMLO llega al 8M con un registro de 4 mil 817 feminicidios

El video del hecho se publicó en redes sociales, y en él se puede observar cómo el hombre comienza a soltar puñetazos, por lo que las participantes le tiran una bebida. El agresor jalonea y empuja a una joven, a quien carga para impactarla al suelo.

Ante la violencia física, el resto de mujeres intentan defender a la agredida.

Alexander de 24 años intentó pasar con su moto en medio de la marcha por el #8M2024

Al intentar expulsarlo una de las mujeres fue brutalmente agredida.

El hombre fue detenido.#VIDEO: Especial pic.twitter.com/14RpFxOJAz — Brenda MTz C (@BrenMtzCarrera) March 9, 2024

Motociclista se justifica

En otro video que se compartió en redes sociales, el sujeto identificado como Alexander “N”, de 24 años, relató que ese es el camino para llegar a su casa, pero que las mujeres lo empezaron a empujar.

“Ellas me empezaron a golpear primero (…) Me empezaron a empujar porque no podía pasar por aquí, la única ruta que tengo para llegar a mi casa”, se defendió el motociclista.

MAEP