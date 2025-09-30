Detienen a Julio César Arias Basilio por agredir a taxista y vender marihuana en Cuauhtémoc (Video)

La tarde de este martes, Julio César Arias Basilio, conocido como el motociclista violento que agredió a un taxista en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (@SSC_CDMX).

El incidente ocurrió cuando Julio Cesar Arias Basilio protagonizó un accidente de tránsito, chocando su moto contra un taxista. Tras el impacto, el sujeto agredió físicamente al conductor, dejándolo noqueado en plena vía pública.

De acuerdo con fuentes oficiales, la detención se llevó a cabo cuando los agentes lo ubicaron vendiendo marihuana en la misma alcaldía, poniendo fin a sus conductas violentas y asegurando evidencia del posible delito de narcomenudeo.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal, mientras que las investigaciones continúan para esclarecer posibles responsabilidades adicionales derivadas del ataque al taxista.

La SSC-CDMX reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y la vigilancia constante en las calles de la capital para prevenir este tipo de incidentes.