Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 30 de Septiembre, 2025
HomeSeguridadDetienen a Julio César Arias Basilio por agredir a taxista y vender marihuana en Cuauhtémoc (Video)
Seguridad

Detienen a Julio César Arias Basilio por agredir a taxista y vender marihuana en Cuauhtémoc (Video)

El motociclista que chocó y golpeó a un taxista en Cuauhtémoc fue detenido por la SSC-CDMX mientras vendía marihuana.
Gabriela Michelle Ruíz Arce
30 septiembre, 2025
0
30
motociclista

RedesSociales

La tarde de este martes, Julio César Arias Basilio, conocido como el motociclista violento que agredió a un taxista en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (@SSC_CDMX).

El incidente ocurrió cuando Julio Cesar Arias Basilio protagonizó un accidente de tránsito, chocando su moto contra un taxista. Tras el impacto, el sujeto agredió físicamente al conductor, dejándolo noqueado en plena vía pública.

De acuerdo con fuentes oficiales, la detención se llevó a cabo cuando los agentes lo ubicaron vendiendo marihuana en la misma alcaldía, poniendo fin a sus conductas violentas y asegurando evidencia del posible delito de narcomenudeo.

El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal, mientras que las investigaciones continúan para esclarecer posibles responsabilidades adicionales derivadas del ataque al taxista.

La SSC-CDMX reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y la vigilancia constante en las calles de la capital para prevenir este tipo de incidentes.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasDetenidoMarihuanaViolencia
Articulo anterior

Niños y peatones en peligro por cable eléctrico expuesto en colonia de ...

Siguiente articulo

¡Atención, mujeres! Inicia la entrega de casi 2 millones de tarjetas Bienestar